البنك المركزي يخصص تريليون دينار لدعم الطاقة النظيفة

2022/04/18 | 16:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، ندوة تحت عنوان "مفاهيم الطاقة المتجددة في العراق لتحقيق مبادئ التحول نحو الاقتصاد الاخضر" بحضور وزير البيئة ورئيس هيئة الاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي.

وشارك في الندوة مدير دائرة المنظمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أشرف الدهان وممثل الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور علي الشهرستاني، والمدير العام في هيئة النزاهة محمد مفتن وكذلك رئيس صندوق الشهداء عبد الاله النائلي.

وادار الجلسة النقاشية السفير العراقي السابق في الامارات زيد عز الدين وحضرها وزير البيئة جاسم الفلاحي ورئيس هيئة الاستثمار سهى النجار ونائب محافظ البنك المركزي احسان الياسري.

وقال وزير البيئة، جاسم الفلاحي، إن "العراق مصنف بأنه واحد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية بسبب وجود مشاكل جدية تتعلق بالأمن المائي الذي زاد من مستويات التصحر والعواصف الغبارية".

وأكد، أن "الوزارة تعمل مع البنك المركزي منذ عدة أشهر حول مبادرته الوطنية لدعم الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر"، مبيناً أن "الطاقة المتجددة هو الاقتصاد القادم، وادعو رجال الاعمال والمستثمرين الى التوجه الجدي نحو الاقتصاد الأخضر".

بدورها، قالت رئيس هيئة الاستثمار، سهى النجار، إن "هيئة الاستثمار تدعم مشاريع الطاقة النظيفة بشكل كبير ووقعت الحكومة، اتفاقا مع الشركات العالمية لإنشاء 7.5 غيغاواط عن طريق الطاقة الشمسية".

وأضافت، أن "البنك المركزي وفر الأموال اللازمة للاستثمار في الطاقة"، داعية الشركات العالمية والمحلية إلى "استثمار مبادرة البنك المركزي لانشاء محطات الكهرباء بالطاقة الشمسية".

وأكدت أن "هيئة الاستثمار مستعدة لدعم جميع المشاريع الصديقة للبيئة، وأن العراق بيئة واعدة في هذا المجال، لكن بشرط أن تكون هذه المشاريع متطورة تكنولوجيا وقادرة على تحقيق الربح وحماية البيئة في ذات الوقت".

من جهته، قال نائب محافظ البنك المركزي احسان شمران الياسري، إنه "منذ مطلع العام 2021 اتجه البنك المركزي العراقي، بالتعاون مع وزارة البيئة، الى استثمار مجالات الاقتصاد الاخضر والطاقة المتجددة في العراق، وبدأ العمل بتشكيل لجنة خاصة بالطاقة المتجددة، ليتم على اثرها موافقة محافظ البنك المركزي على اطلاق مبادرة بقيمة ترليون دينار".

وتابع، أن "البنك المركزي قرر ان تكون القروض الممنوحة بعمولة إدارية فقط وتستهدف جميع قطاعات السكن والاعمال"، مشيرا إلى أن "انشاء منظومة الطاقة الشمسية، ستساهم في تحسين البيئة والتقليل من المخاطر".

وأكد أن "جهاز التقييس والسيطرة النوعية سيقوم بمهمة فحص الاجهزة التي سيستوردها التجار من خارج العراق".

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