محافظة عراقية تطوي صفحة المدارس الطينية

2022/04/18 | 16:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت مديرية تربية كركوك، اليوم الإثنين، غلق ملف المدارس الطينية في المحافظة.

وقال مدير عام تربية كركوك عبد علي حسين طعمة، إن "الخطة التي باشرت بها تربية كركوك أسهمت بالقضاء على المدراس الطينية في جميع مناطق المحافظة"، مبيناً أن "تربية كركوك حصلت على المركز الأول على مستوى العراق ببناء المدارس حسب تقييم وزارة التربية للعام الحالي".

وأضاف أن "هناك خطة لبناء مدارس جديدة سواء ضمن الاتفاقية الصينية أو المشاريع التي تنفذها التربية وخطط المحافظة، للقضاء على ظاهرة الدوام الثلاثي وفكّ الاختناقات بعدد الطلبة في الصفوف"، لافتاً إلى "الحاجة القصوى لوجود المدارس الكرفانية في بعض المناطق كون الأراضي غير مخصصة لبناء المدارس أو عائديتها تكون لوزارات أخرى".

وتابع طعمة في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "هناك إجراء تسوية لرفد المناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابية بالملاكات التدريسية ولاسيما في ناحيتي الرياض والرشاد بما يضمن انسابية العملية التربوية".

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