تريليون دينار لدعم الطاقة النظيفة.. هل يقترض المواطنون لشراء الخلايا الشمسية والتخلي عن المولدات؟

2022/04/18 | 16:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استعرضت وزارة البيئة المساعي العاملة نحو الاقتصاد الاخضر وتقليل التلوث، من بينها تخصيص البنك المركزي العراقي، مبلغ تريليون دينار لدعم الطاقة النظيفة، فيما اشارت هيئة الاستثمار الى ان الحكومة وقعت اتفاق مع الشركات العالمية لإنشاء 7.5 غيغاواط عن طريق الطاقة الشمسية.

وقالت رابطة المصارف العراقية في بيان، ان “رابطة المصارف الخاصة العراقية نظمت ندوة تحت عنوان “مفاهيم الطاقة المتجددة في العراق لتحقيق مبادئ التحول نحو الاقتصاد الاخضر” بحضور وزير البيئة ورئيس هيئة الاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي”، مبينة ان “الندوة شارك فيها مدير دائرة المنظمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أشرف الدهان وممثل الامين العام لمجلس الوزراء علي الشهرستاني، والمدير العام في هيئة النزاهة محمد مفتن وكذلك رئيس صندوق الشهداء عبد الاله النائلي”.

واضافت تم “الجلسة النقاشية ادارها السفير العراقي السابق في دولة الامارات زيد عز الدين وحضرها وزير البيئة جاسم الفلاحي ورئيس هيئة الاستثمار سهى النجار ونائب محافظ البنك المركزي احسان الياسري”.

وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي إن “العراق مصنف بأنه واحد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية بسبب وجود مشاكل جدية تتعلق بالامن المائي الذي زاد من مستويات التصحر والعواصف الغبارية”.

وأكد أن “الوزارة تعمل مع البنك المركزي منذ عدة أشهر حول مبادرته الوطنية لدعم الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر”، مبينا أن “الطاقة المتجددة هو الاقتصاد القادم، وادعو رجال الاعمال والمستثمرين الى التوجه الجدي نحو الاقتصاد الأخضر”.

فيما قال نائب محافظ البنك المركزي احسان شمران الياسري، إن “البنك المركزي اتجه منذ مطلع العام الماضي بالتعاون مع وزارة البيئة، الى استثمار مجالات الاقتصاد الاخضر والطاقة المتجددة في العراق، وبدأ العمل بتشكيل لجنة خاصة بالطاقة المتجددة، ليتم على اثرها موافقة محافظ البنك المركزي على اطلاق مبادرة بقيمة ترليون دينار”.

وأضاف أن “البنك المركزي قرر ان تكون القروض الممنوحة بعمولة إدارية فقط وتستهدف جميع قطاعات السكن والاعمال”، مشيرا إلى أن “انشاء منظومة الطاقة الشمسية، ستساهم في تحسين البيئة والتقليل من المخاطر”.

وأكد أن “جهاز التقييس والسيطرة النوعية سيقوم بمهمة فحص الاجهزة التي سيستوردها التجار من خارج العراق”.

بدورها، قالت رئيس هيئة الاستثمار سهى النجار إن “هيئة الاستثمار تدعم مشاريع الطاقة النظيفة بشكل كبير”، موضحة ان “الحكومة وقعت اتفاق مع الشركات العالمية لإنشاء 7.5 غيغاواط عن طريق الطاقة الشمسية”.

وتابعت أن “البنك المركزي وفر الأموال اللازمة للاستثمار في الطاقة”، داعية الشركات العالمية والمحلية إلى “استثمار مبادرة البنك المركزي لانشاء محطات الكهرباء بالطاقة الشمسية”.

وأكدت أن “هيئة الاستثمار مستعدة لدعم جميع المشاريع الصديقة للبيئة، وأن العراق بيئة واعدة في هذا المجال، لكن بشرط أن تكون هذه المشاريع متطورة تكنولوجيا وقادرة على تحقيق الربح وحماية البيئة في ذات الوقت”.

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