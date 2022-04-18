الامن الغذائي.. ماله وما عليه - الثالث

2022/04/18 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

تكلمنا في المقالين [https://non14.net/146455]

السابقين [https://non14.net/146456] عن الإطار

والاساس الدستوري لسن القوانين ومنها

قانون الامن الغذائي الطاري ومن ثم

عرجنا على الوقو

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