2022/04/18 | 16:09 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: د.
بلال الخليفة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الغذائي.. ماله وما عليه - الثالث) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بلال الخليفة
تكلمنا في المقالين [https://non14.net/146455]
السابقين [https://non14.net/146456] عن الإطار
والاساس الدستوري لسن القوانين ومنها
قانون الامن الغذائي الطاري ومن ثم
عرجنا على الوقو
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الغذائي.. ماله وما عليه - الثالث) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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