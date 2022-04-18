نسبة اصابات كورونا ترتفع لـ3.5%.. هل يزداد التفشي؟

2022/04/18 | 16:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

عادت نسبة الاصابات بفيروس كورونا في العراق للارتفاع مجددًا، لتسجل 3.5%، بعد ان كانت اقل من 3%.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 152 اصابة جديدة بفيروس كورونا باجراء 4225 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ 3.5%، بعد ان كانت تسجل خلال اليومين الماضيين نسبة 2.9%.

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