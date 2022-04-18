رويترز: العراق يفشل في بيع مليوني برميل من خام البصرة

2022/04/18 | 16:12 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متعاملون اليوم الاثنين، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لم تتمكن من بيع مليوني برميل من خام البصرة المتوسط للتحميل في الفترة من 25-27 مايو/أيار لأن العروض كانت منخفضة للغاية.

وأضاف متعاملون أن أعلى عرض كان أقل من 3.50 دولار للبرميل عن سعر البيع الرسمي لخام البصرة.

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وقال أحد التجار إن سعر البيع الرسمي مرتفعا للغاية وبالتالي كانت العروض بتخفيضات كبيرة.

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