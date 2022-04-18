2022/04/18 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بلا وفيات..
الموقف الوبائي لجائحة في العراق-عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلا وفيات.. الموقف الوبائي لجائحة في العراق-عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الموقف الوبائي لجائحة في العراق-عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلا وفيات.. الموقف الوبائي لجائحة في العراق-عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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