مصرع طفلة إثر صعقة كهربائية في بعقوبة

2022/04/18 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر طبي، اليوم الاثنين، بمصرع طفله بالسادسة في محافظة ديالى إثر صعقة كهربائية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "طفلة تبلغ السادسة من عمرها لقيت مصرعها إثر صعقة كهربائية".

وأضاف ان "الطفلة من سكنة حي البيادر في قضاء الخالص شمال بعقوبة".

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