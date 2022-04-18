جزيرة أمريكية ساحرة تخشى السفن السياحية.. السبب “لن تصدقه”

2022/04/18 | 16:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جزيرة كي ويست بفلوريدا والتي تنعم بطبيعة خلابة، تشعر بأن السلام الذي تعيشه معرض للخطر من خلال السفن السياحية المليئة بالزوار..لماذا؟ بمياهها الفيروزية ومناظر غروب الشمس الخلابة على سواحلها، قد تبدو جزيرة كي ويست في أقصى جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية بعيدة عن أجواء المعارك القضائية… لكن في السنوات الأخيرة، أثارت السفن السياحية […]

ظهرت المقالة جزيرة أمريكية ساحرة تخشى السفن السياحية..



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