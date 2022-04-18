القوات الروسية تبدأ عملياتها في كريمينا الأوكرانية

2022/04/18 | 16:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول المسؤولون العسكريون الأوكرانيون في منطقة لوغانسك، وهي تمامًا في دونباس، إن الروس دخلوا الآن بلدة تسمى كريمينا، هذه تمامًا على الخط الأمامي.وقالوا إنهم كانوا يحاولون إجلاء الناس، وإن هذا مستحيل الآن لأن القوات الروسية كانت تطلق النار على سيارات مدنية تحاول الفرار.

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