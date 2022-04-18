انخفاض درجات الحرارة وعاصفة ترابية تنتظر العراق

2022/04/18 | 16:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، تعرض البلاد لعواصف ترابية وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من مساء يوم غد الثلاثاء.

وبحسب تقرير الهيئة فأن العراق موعود بانخفاض درجات الحرارة بمنخفض جوي يتسبب بهبوط درجات الحرارة 5 درجات مئوية يوم غد الثلاثاء.

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