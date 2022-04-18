2022/04/18 | 16:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجع سعر صرف اليورو والدولار مقابل الروبل الروسي، اليوم الاثنين، وتم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 83 روبلا ،وذلك للمرة الأولى منذ 8 أبريل الجاري.وبحلول الساعة 14:17 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف اليورو بواقع 3.02 روبل إلى 82.33 روبل، وتم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 83 روبلا للمرة الأولى في نحو 10 […]

ظهرت المقالة للمرة الأولى في نحو 10 أيام..



اليورو يهبط دون مستوى 83 روبلا أولاً على ايرث نيوز.

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