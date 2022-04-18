مصر.. الحكم بالسجن وغرامة كبيرة على

2022/04/18 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت محكمة الجنايات عاقبت حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات في يونيو الماضي،

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