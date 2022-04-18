2022/04/18 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصدر توجيهات جديدة للأجهزة الأمنية: خذوا الحيطة والحذر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصدر توجيهات جديدة للأجهزة الأمنية: خذوا الحيطة والحذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).