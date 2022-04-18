الزاملي يدعو لتعديل هذه القوانين

2022/04/18 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، إلى

تأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

وتعديل القوانين الضامنة لحقوقهم

المالية والقانونية.

وقال مكتب الزاملي في بيان تلقته وكالة

نون

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