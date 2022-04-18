2022/04/18 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم المدرب العراقي عدنان حمد، اليوم

الاثنين، الإتحاد الآسيوي لكرة القدم،

بسبب الطريقة التي يدير بها بطولة دوري

أبطال آسيا.

وكتب المدير الفني لمنتخب الأردن عبر

حسابه في (فيسبوك): "دوري أبطال آسيا الذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدنان حمد يشن هجوماً نارياً على الاتحاد الآسيوي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدنان حمد يشن هجوماً نارياً على الاتحاد الآسيوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).