نائب: بارزاني يسعى لضم ثلاث محافظات إلى إقليم كردستان

2022/04/18 | 16:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذرت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، الاثنين، من مخطط كبير يسعى له مسعود بارزاني لكسب ثلاث محافظات.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت السهلاني في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “هناك مخطط كبير يسعى له بارزاني لضم محافظات نينوى وكركوك وخانقين في محافظة ديالى إلى إقليم كردستان “،مشيرةً إلى أن […]

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