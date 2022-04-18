اجرام الغزالية تطيح بشخصين نفذا عملية سطو على منزل ضابط

2022/04/18 | 16:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت مكافحة اجرام الغزالية اليوم الاثنين، من الاطاحة بشخصين نفذا عملية سطو على منزل ضابط في بغداد.وقال مصدر امني لوكالة “ايرث نيوز” انه “بعد متابعة ومراجعة كاميرات المراقبة ونصب كمين محكم تمكنت قوة من مكافحة اجرام الغزالية من القبض على شخصين اثنين متهمين بعملية سطو مسلح على منزل ضابط برتبة مقدم ضمن المنطقة نفسها”. […]

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