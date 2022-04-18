خام برنت يتجاوز 112 دولارًا للبرميل

2022/04/18 | 17:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط العالمية مجدداً، مساء اليوم الاثنين، لتتجاوز 112 دولاراً لخام برنت.وسجل الخام 112.16 دولاراً للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس 108.63 دولارات للبرميل.وسجل الخام من سلة أوبك 106.07 دولارات للبرميل في آخر تحديث لأسعار النفط العالمية.

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