تعرف على موعد وملعب المباراة النهائية بين الحدود وكربلاء

2022/04/18 | 17:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمَ، اليوم الاثنين، المؤتمرُ الخاصّ

بالمباراةِ النهائيّةِ لدوري الدرجة

الأولى لكرةِ القدم والتي ستجمع فريقي

الحدود وكربلاء غداً الثلاثاء في

الساعةِ العاشرة مساءً في ملعبِ الشعب

الدولي.





وحضرَ الم

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