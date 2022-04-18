بوتين: الدول الغربية أضرت بنفسها بعقوباتها على روسيا

2022/04/18 | 17:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا قال إنها أدت إلى “تدهور الاقتصاد في الغرب”.وفي حديثه عن حالة الاقتصاد الروسي، قال بوتين إن “التضخم يستقر وإن الطلب على بضائع التجزئة في البلاد قد عاد إلى طبيعته”.وفرضت دول غربية […]

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