المرور تتراجع عن السماح بتظليل المركبات: للمستوردة فقط!

2022/04/18 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تراجعت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن قرار السماح بتظليل المركبات.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تنفي القرار الصادر منها حول السماح بتظليل المركبات".

وأكدت أن "بل بالعكس تم الايعاز إلى جميع المديريات بالتشديد بالإجراءات القانونية بحق المخالف".

وأوضحت أن "التعليمات التي صدرت تخص فقط المركبات (المستوردة من المنشأ والتي تحوي على زجاجة مظللة من الخلف فقط بدون لصق او إضافة بحيث لاتؤثرعلى الحالة الأمنية للبلد)".

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