تاكيدا لما نشرته ايرث نيوز.. اجرام بغداد توضح تفاصيل سرقة منزل ضابط بالغزالية

2022/04/18 | 17:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اوضحت مكافحة إجرام بغداد تفاصيل جريمة سرقة 100 الف دولار وكيلو من الذهب من داخل دار بمنطقة الغزالية.وذكر بيان للمكافحة تلقته “ايرث نيوز” انه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد من كشف حادث سرقة دار في منطقة الغزالية بعد ورود اخبار حول الحادث وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأضاف “على الفور ولأهمية الموضوع، […]

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اجرام بغداد توضح تفاصيل سرقة منزل ضابط بالغزالية أولاً على ايرث نيوز.

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