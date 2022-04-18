العراق يتقدم 32 مركزاً في تصنيف “فيبا” للفئات العمرية

2022/04/18 | 17:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، اخر تصنيف للاتحادات الوطنية وبكافة الفئات.ونجح العراق في التقدم 32 مركزاً من بين أفضل البلدان العربية والاجنبية ليأتي بالمركز 44 على مستوى العالم في فئه الناشئين.وجاء هذا التقدم نتيجة مشاركة العراق في بطولات محلية مثل بطولة تحدي المهارات والبطولة الدولية.

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