2022/04/18 | 17:30 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القارئ عبدالله شاكر من بغداد | قارئ الرافدين) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: OIliJCjlkZ4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القارئ عبدالله شاكر من بغداد | قارئ الرافدين) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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