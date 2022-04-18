دولة القانون: ستكون لنا خطوات قبل انتهاء مهلة الأربعين يوماً

2022/04/18 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ائتلاف دولة القانون إن مهلة الأربعين يوماً التي منحها لهم مقتدى الصدر كانت فرصة جيدة وستكون لهم خطوات قبل انتهاء المهلة.

واشار النائب عن دولة القانون، ضرغام المالكي الى وجود تحركات سياسية بين الكتل للتعجيل بحلحلة الازمة، موضحا انه لن تشكل الحكومة بدون التيار الصدريوأضاف المالكي ان هناك محادثات ومفاوضات غير معلنة، والأربعون يوماً التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كمهلة، فرصة جيدة لتشكيل الحكومة

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