دوناروما مرشح للعودة إلى ميلان برعاية بحرينية

2022/04/18 | 17:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زعمت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن هناك مُلاكا من البحرين يستهدفون شراء نادي ميلان خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة الروسونيري بقوة إلى قمة الكرة العالمية.وبحسب التقرير فأن “شركة “Investcorp” البحرينية ترغب في شراء ملكية ميلان وهناك مفاوضات مع ملاك النادي الإيطالي بشأن صفقة محتملة قيمتها قد تصل إلى 1.1 مليار يورو”.وبينت […]

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