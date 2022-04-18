مصدر للغذاء والطاقة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التمر

2022/04/18 | 17:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / يؤكّد العلم فوائد التمر المتعددة للجسم، فهو من أحد الثمار الشهيرة بقيمتها الغذائية العالية.ينتشر في الوطن العربي، وقد تمّ الاعتماد عليه قديماً في الحياة اليومية.فوائد التمر المجفف متعددة ومهمة للجسم ما هو التمر؟ كان التمر المجفف مكوناً أساسياً من طعام الإنسان لآلاف السنين، حيث يعتقد بعض المؤرخين أنه من أقدم […]

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هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التمر أولاً على ايرث نيوز.

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