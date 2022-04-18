2022/04/18 | 17:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، تمكنت من تفكيك وتفجير عدد من العبوات الناسفة التي كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية جنوب غرب كركوك".وأشار البيان إلى أن "ذلك جاء خلال عملية امنية نفذتها قوة من الحشد لتفتيش مناطق جنوب غرب المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).