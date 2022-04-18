بموافقة حكومة بغداد ..تمديد مهام الاتحاد الاوروبي في العراق حتى عام 2024

2022/04/18 | 17:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لموقع بعثة الاتحاد الاوروبي ان المجلس تبنى قرارا بتمديد مهمة الاتحاد الأوروبي الاستشارية لدعم إصلاح قطاع الأمن في العراق حتى عام 2024 .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” التفويض الذي كان من المقرر ان ينتهي في 30 […]

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