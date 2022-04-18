2022/04/18 | 17:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، القبض على رجل بعد أن هاجم ضابطي شرطة بوزارة الدفاع بسكين في وسط لندن.ولا يزال التحقيق جاريا بعد أن تعرض الرجل البالغ من العمر 29 عاما للصعق الكهربائي وتقييده من قبل الضباط في أعقاب الحادث.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولا يتم التعامل مع الحادث على […]

ظهرت المقالة بريطانيا..



اعتقال رجل هاجم عناصر الشرطة بسكين أولاً على ايرث نيوز.

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