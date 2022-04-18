إقليم كردستان يعطل الدوام الرسمي 10 أيام

2022/04/18 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

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اقليم كوردستان يعطل الدوام الرسمي 10 ايام

سيحظى مواطنو اقليم كوردستان بعطلة تمتد لـ10 ايام وفقا لتقويم العطل الرسمية.

ووفقا لتقويم العطل الرسمية (الروزنامة) المعتمد لدى حكومة الإقليم فإنها ستعطل الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة اعتباراً من تاريخ 28 - 4 - 2022 ولغاية 7- 5 - 2022.

وهذه العطل هي بمناسبة عيد العمل العالمي وعيد الفطر المبارك .

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