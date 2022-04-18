الحشد يحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف القوات الأمنية جنوب غرب كركوك

2022/04/18 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأحبط الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، مخططا إرهابيا لاستهداف القوات الأمنية جنوب غرب كركوك.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تفكيك وتفجير عدد من العبوات الناسفة التي كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية جنوب غرب كركوك".

وأضاف ان "التفكيك تم خلال عملية امنية نفذتها قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي لتفتيش مناطق جنوب غرب كركوك"، مشيرا الى ان "العملية اسفرت عن تفكيك وتفجير عدد من العبوات الناسفة التي كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية، فضلا عن الوصول إلى الاهداف المرسومة".

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