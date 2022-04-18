الدفاع التركية: حزب العمال كان يحضر لهجوم واسع ضد قواتنا

2022/04/18 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الدفاع التركية أحدث المستجدات المتعلقة بالعملية العسكرية التي أطلقتها في اقليم كردستان العراق.وقالت الوزارة في بيان ان الجيش التركي يواصل تنفيذ العملية التي اطلق عليها اسم قفل المخلب مستهدفا مواقع لحزب العمال الكردستاني مؤكدة ان العمليات تجري بالتنسيق مع الحلفاء والاصدقاء من دون الافصاح عن المقصود بذلك.وأكدت الوزارة ان القوات المشاركة في العملية تستخدم بشكل واسع أسلحة من صنع تركي مضيفة ان العملية جاءت لإعاقة هجوم محتمل كان حزب العمال يجري تحضيرات لتنفيذها في وقت قريب.

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