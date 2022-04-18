2022/04/18 | 17:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الغزي يُناقش خطة إنشاء مجسرات وأنفاق داخل العاصمة بغداد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:54

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