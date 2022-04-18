الغزي يُناقش خطة إنشاء مجسرات وأنفاق داخل العاصمة

2022/04/18 | 17:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقش الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الاثنين، مع الجهات ذات العلاقة، خطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإيجاد الحلول الملائمة لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، عبر إنشاء عددٍ من المجسرات والأنفاق.واستعرضت أمانة بغداد ومديرية المرور العامة، بحسب بيان امانة مجلس الوزراء، وتلقته وكالة ايرث نيوز، “الخطة التي أعدت بالتنسيق […]

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