مخاوف قلة المعروض تصعد بأسعار النفط لأعلى مستوى في 3 أسابيع

2022/04/18 | 17:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع اليوم مع تزايد المخاوف من قلة المعروض العالمي مع تفاقم أزمة أوكرانيا واحتمال فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.

وارتفعت عقود برنت الآجلة واحد وتسعة اعشار بالمئة إلى مئة واثني عشر دولارا وثمانين سنتا للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثلاثين من اذار عند مئة وثلاثة عشر دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة اعشار بالمئة إلى مئة وسبعة دولارات وخمسة وتسعين سنتا للبرميل.وارتفع كل من الخامين أكثر من اثنين وخمسة اعشار بالمئة يوم الخميس بسبب أنباء عن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على واردات نفط روسيا.

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