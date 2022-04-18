"قفل المخلب".. رسالة تركية باتجاهين في العراق والتوقيت لافت

2022/04/18 | 18:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتفق مراقبون، تحدث إليهم موقع "الحرة"، على أن العملية العسكرية الحالية تعتبر استكمالا للعمليات السابقة، التي كانت قد أطلقت على العلن وبشكل رسمي في مايو عام 2019، ابتداءً من "عملية المخلب 1".

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