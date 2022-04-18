أسعار صرف الدولار مع إغلاق أسواق بغداد

2022/04/18 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وأقفلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتان في بغداد على 147700 دينار عراقي.

أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد:

سعر البيع: 148000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 147000 دينار لكل 100 دولار

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