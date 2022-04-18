المرور تتراجع عن قرار تظليل المركبات وتصدر توضيحاً

2022/04/18 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم

الاثنين، توضيحاً بشأن قرار السماح

بتظليل المركبات.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها "تنفي القرار الصادر منها

حول السماح بتظليل المركبات، بل بالعك

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