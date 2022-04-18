أسعار بيتكوين تتراجع 41 % عن ذروة مستوياتها

2022/04/18 | 18:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة اربعة اعشار في المائة إلى اربعين ألفا واربعمئة ووستين دولارا، وفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس.

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته واحد واربعة اعشار بالمئة ، حيث تم تداولها بين اربعين ألفا ومئة وخمسمئ ة وثلاثين دولارا وبين اربعن ألفا وستمئة وستة وثمانين ألف دولار.وانخفضت العملة الرقمية المشفرة الأشهر الآن واحد واربعين في المائة عن أعلى مستوى وصلت إليه في تشرين الثاني عند حوالي تسعة وستين ألف دولار.وأضافت عملة بيتكويناثنين وثلاثة اعشار في المائة إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت ثلاثة اعشار في المائة حتى الآن هذا العام.

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