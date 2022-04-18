ضخ الغاز الروسي لأوروبا مستمر وتراجع الطلب إلى 57 مليون متر مكعب

2022/04/18 | 18:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت شركة “غازبروم الروسية ، أنها تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد، ووفقا لطلبات العملاء الأوروبيين.

وأكدت الشركة في بيان انها تقوم بضخ الغاز لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بشكل اعتيادي، ووفقا للكميات المطلوبة من المستهلكين الأوروبيين، والتي بلغت أمس سبعة وخسمين مليون متر مكعب.وتعد هذه الكمية أقل بكثير من إجمالي الالتزامات التعاقدية التي يمكن أن تضخها غازبروم عبر أوكرانيا والبالغة نحو مئة وتسعة ملايين وسبعمئة ألف متر مكعب في اليوم.وتشير التقارير الروسية إلى أن التراجع في ضخ الغاز الروسي لأوروبا يعود لارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.

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