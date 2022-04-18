ما حقيقة الزواج السابع لـ”ميرفت امين” من احد رجال الأعمال

2022/04/18 | 18:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حالة من الجدل أثارتها الفنانة ميرفت أمين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء عن زواجها من رجل أعمال.ونفت الفنانة ميرفت أمين هذه الأنباء في تصريحات صحفية، بحسب ما نقلت مواقع إخبارية محلية، مؤكدة أنها أخبار عارية من الصحة، وأنها شائعات تطلق عليها منذ الحين والآخر.وتزوجت الفنانة ميرفت أمين أكثر من […]

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