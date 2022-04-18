اجتماع يناقش خطة إنشاء مجسرات وأنفاق في بغداد

2022/04/18 | 18:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الاثنين، بربط الإشارات المرورية على خطوط الطوارئ واستثنائها من القطع المبرمج.

وجاء في بيان لأمانة مجلس الوزراء، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، ناقش مع الجهات ذات العلاقة، خطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإيجاد الحلول الملائمة لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، عبر إنشاء عددٍ من المجسرات والأنفاق".

وأضاف البيان، أن "أمانة بغداد ومديرية المرور العامة، استعرضتا الخطة التي أعدت بالتنسيق بينهما؛ لإنشاء المجسرات والأنفاق، بعد تحديد الأماكن المخصصة لإنشائها؛ للحد من ظاهرة الاختناقات المرورية، وكذلك خطة أمانة بغداد بشأن إعادة تشغيل الأضواء المرورية في التقاطعات الرئيسة والفرعية لمدينة بغداد".

وشدد الغزي، وفقاً للبيان، على "ضرورة اختيار شركات رصينة وتخصصية لإنشاء هذه المشروعات الحيوية، فضلاً عن إعداد التصاميم الخاصة بها، واستحصال الموافقات الأصولية على الإدراج والإحالة وتوجيه الدعوات".

ووجه الغزي، بـ"التنسيق بين أمانة بغداد ومديرية المرور العامة، مع دائرة توزيع كهرباء محافظة بغداد، لغرض ربط الإشارات المرورية على خطوط الطوارئ، واستثنائها من القطع المبرمج، لديمومة استمرار عملها".

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