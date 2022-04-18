الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية بمتابعة زخم العمليات التي أمنت شهر رمضان

2022/04/18 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع والاستمرار في متابعة زخم العمليات التي أمّنت شهر رمضان.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني, ووجّه الكاظمي بتكثيف الجهد الاستخباري، ومتابعة الجهود الناجحة التي أثمرت عن الإيقاع بعصابات الإرهاب والمخدّرات، كما أصدر توجيها بتنفيذ ضربات استباقية لإحباط كل مخططات الإساءة للأمن والاستقرار التي يعمل عليها الإرهابيون.

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