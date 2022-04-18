إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات في دبي

2022/04/18 | 18:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الشرطة الإماراتية في دبي عن إحباط تهريب طن و56 كيلوغراما من مخدر الكريستال، بقيمة سوقية تبلغ 68 مليونا و640 ألف درهم (نحو 18.6 مليون دولار).وأوضحت شرطة دبي أنه “في عملية استباقية، أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تهريب طن و56 كيلوغراما من مخدر الكريستال، بقيمة سوقية بلغت 68 […]

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