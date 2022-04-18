2022/04/18 | 18:47 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة..
وجد استطلاع جديد للرأي أن غالبية الناخبين البريطانيين يصفون رئيس الوزراء بوريس جونسون على أنه “كاذب”، وأن 16% فقط من الناس يستخدمون لغة إيجابية لوصفه.
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خبر لا يحتاج توثيقاً وحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة JLPartners بتكليف من صحيفة The Times، بعد تغريم رئيس الوزراء لخرقه قواعد الحجر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاع: غالبية الناخبين البريطانيين يصفون جونسون بالكاذب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجد استطلاع جديد للرأي أن غالبية الناخبين البريطانيين يصفون رئيس الوزراء بوريس جونسون على أنه “كاذب”، وأن 16% فقط من الناس يستخدمون لغة إيجابية لوصفه.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً وحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة JLPartners بتكليف من صحيفة The Times، بعد تغريم رئيس الوزراء لخرقه قواعد الحجر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاع: غالبية الناخبين البريطانيين يصفون جونسون بالكاذب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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