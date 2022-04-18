استطلاع: غالبية الناخبين البريطانيين يصفون جونسون بالكاذب

2022/04/18 | 18:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وجد استطلاع جديد للرأي أن غالبية الناخبين البريطانيين يصفون رئيس الوزراء بوريس جونسون على أنه “كاذب”، وأن 16% فقط من الناس يستخدمون لغة إيجابية لوصفه.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة JLPartners بتكليف من صحيفة The Times، بعد تغريم رئيس الوزراء لخرقه قواعد الحجر […]

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