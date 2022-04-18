من رحل وإلى أين؟.. الأرقام ترصد

2022/04/18 | 18:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووفق الأرقام الصادرة عن المفوضية فقد فرّ أكثر من 4.9 ملايين أوكراني من بلدهم منذ بدأت القوات الروسية قبل 54 يوماً غزوها لأوكرانيا.

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