الحكومة التركية تعلق على هجومها العسكري شمالي العراق

2022/04/18 | 18:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت تركيا عملية "قفل المخلب​​​​​​​" في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

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