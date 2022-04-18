ريبر احمد يطالب باحترام نتائج الانتخابات والاسراع بتشكيل الحكومة

2022/04/18 | 18:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب وزير داخلية اقليم كردستان ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية، ريبر احمد، اليوم الاثنين، باحترام نتائج الانتخابات والاسراع بتشكيل الحكومة وقال احمد في تغريدة عبر تويتر تابعتها وكالة ايرث نيوز : إن” الانتخابات المبكرة كانت نتيجة لمطالب مشروعة و تضحيات غالية من اجل عراق أفضل، لذلك على الجميع احترام نتائجها و […]

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